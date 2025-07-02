Обстріл Корабельного району Херсона: постраждалий місцевий житель

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Вранці 2 липня Корабельний район Херсона зазнав обстрілу з боку російських військових. Про це повідомила міська військова адміністрація у соціальних мережах.
Внаслідок атаки постраждав 52-річний місцевий житель, якого терміново доправили до лікарні. У чоловіка виявили мінно-вибухову травму та перелом руки, згідно з інформацією від міської військової адміністрації.
Керівник обласної військової адміністрації Прокудін раніше зазначав, що 1 липня російська армія здійснила артилерійський обстріл одного з медичних закладів у Херсоні.
Міська військова адміністрація закликає жителів бути обережними та дотримуватися заходів безпеки під час обстрілів, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
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