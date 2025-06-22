Обстріл Костянтинівки на Донеччині: наслідки та ситуація

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

22 червня російські війська здійснили обстріл Костянтинівки, що на Донеччині, завдаючи ударів по критично важливій інфраструктурі міста. Про це повідомив Сергій Горбунов, начальник міської військової адміністрації, під час ефіру.

Горбунов зазначив, що наразі триває уточнення наслідків атаки. У Костянтинівці залишаються близько 8500 мешканців. Хоча електропостачання в місті зберігається, газопостачання частково відсутнє.

Окупаційні війська продовжують обстрілювати місто, використовуючи різноманітні види озброєння. Керівник МВА підкреслив, що ворог активно застосовує безпілотники, зокрема, дрони на оптоволоконному зв’язку, а також керовані авіабомби.

“Окупанти використовують БпЛА на оптоволокні, інші дрони, керовані авіабомби, люди не можуть вийти з дому.” – Сергій Горбунов

Мешканці Костянтинівки опинилися в складних умовах через постійні обстріли, що значно ускладнює їхнє повсякденне життя та загрожує безпеці.