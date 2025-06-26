Обстріл Нікопольського та Дніпровського районів Дніпропетровщини: руйнування без жертв

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 26 червня російські війська здійснили обстріл Нікопольського та Дніпровського районів Дніпропетровської області. Хоча внаслідок атак зафіксовано значні руйнування, на щастя, жертв не було. У регіоні активно діяли сили повітряної оборони.

Цю інформацію оприлюднив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За словами Лисака, Нікопольський район зазнав ударів з важкої артилерії, а також були використані FPV-дрони для скидання боєприпасів. Постраждали такі громади, як райцентр, Покровська, Мирівська та Марганецька.

Внаслідок обстрілів вогонь охопив кафе, а також пошкоджено інфраструктуру, підприємство, три приватні будинки, дві господарські споруди та автомобіль.

У Дніпровському районі також чули вибухи, і зафіксовано руйнування на території однієї з зон відпочинку.

Сергій Лисак зазначив, що в результаті обстрілів немає загиблих і поранених.

Близько опівночі сили ППО знищили два російських безпілотники над областю.