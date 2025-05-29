Обстріли Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровщини 29 травня

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Telegram-канал начальника облвійськ адміністрації Сергія Лисака

В ніч на 29 травня російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок цих атак троє людей отримали поранення, а також зазнали пошкоджень кілька приватних будинків.

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про це у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що на території Нікопольщини ворог використовував важку артилерію та безпілотники.

Обстріли торкнулися громад Нікополя, Покровської, Марганецької та Мирівської. В результаті одного з обстрілів поранення отримав 61-річний чоловік. Також було пошкоджено три приватні будинки та 30 сонячних панелей.

У Новопавлівській громаді Синельниківського району ворог застосував керовані авіабомби, внаслідок чого двоє людей отримали поранення, які потребують амбулаторного лікування. Один приватний будинок зруйновано, ще два зазнали значних пошкоджень.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, тривають роботи з надання допомоги постраждалим та відновлення пошкодженої інфраструктури.