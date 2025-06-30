Обстріл Середини-Буди на Сумщині: поранення та руйнування від РСЗВ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
30 червня, приблизно о 10:00, місто Середина-Буда на Сумщині стало мішенню для обстрілу з боку російських військ. Внаслідок цього нападу постраждала 70-річна жінка.
Цю інформацію підтвердила Ксенія П’ятниця, керівниця виконкому Середино-Будської міської ради.
Обстріл був здійснений з використанням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). У жінки виявили осколкове поранення ноги, і її терміново госпіталізували до лікарні, зазначила Ксенія П’ятниця.
Внаслідок атаки також постраждали будівлі: пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, приміщення ліцею та п’ять приватних домогосподарств.
Крім того, за інформацією обласної військової адміністрації, за добу через удари російських військ зафіксовано ще одне поранення.
Читайте також:
- Російські дрони-камікадзе атакували Лебедин на Сумщині, поранено двох людей, пошкоджено приватні будинки та адміністративні будівлі.
- 30 червня Кривий Ріг зазнав атаки російських безпілотників, спричинивши пожежу та поранення.
- Російські війська обстріляли села Зарічне та Василівка на Харківщині, пошкоджено будинки та авто, постраждалих немає.