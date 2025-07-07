Обстріл Слов'янська 7 липня: поранені, руйнування шкіл і будинків

Як повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях на сторінці у Facebook

У ніч на 7 липня місто Слов’янськ у Донецькій області стало мішенню для обстрілу з боку армії РФ. Внаслідок цього нападу три особи отримали поранення, а також зазнали значних пошкоджень дві школи, а також багатоквартирні та приватні будинки.

Про інцидент близько 8:00 повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook.

“Влучання у мікрорайони Залізничний та Хімік. Постраждали будинки – багатоквартирні, приватні. А також дві школи – №6 і №9. На жаль, є поранені.”

– Вадим Лях

Згідно з інформацією Донецької обласної прокуратури, обстріл був здійснений з використанням реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С”. Три особи отримали поранення.

“Мінно-вибухових травм, осколкових поранень, численних саден зазнали жінка та подружжя 65 і 66 років.”

– Донецька обласна прокуратура

Обстріл призвів до руйнування двох шкіл, що підтверджується фотографіями з місця подій.

Поліція та Служба безпеки України, під процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури, розпочали кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів відповідно до частин 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України.