Обстріли Циркунів на Харківщині: поранені та пожежі 30 червня 2025

Як повідомляє пресслужба ДСНС

1 липня стало відомо про наслідки обстрілів, які російські війська завдали по Циркунах на Харківщині. В результаті атаки постраждали дві жінки, одна з яких 81 року, а інша – 60 років. Цю інформацію озвучив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації.

За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Як уточнили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), удар по Циркунах стався ввечері 30 червня 2025 року.

“Внаслідок обстрілу горів приватний будинок, господарча споруда та трава на загальній площі 250 кв. м.” – Олег Синєгубов

Рятувальники ДСНС повідомили, що їхні співробітники змогли врятувати чотирьох людей, серед яких були двоє дітей. Це свідчить про оперативність та професіоналізм рятувальних служб у складних умовах.

Крім того, в ніч на 30 червня російські війська також завдали ударів по Дергачах та Пісочину, які розташовані в передмісті Харкова, що свідчить про продовження агресивних дій на цьому напрямку.