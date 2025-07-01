Обстріли Циркунів на Харківщині: поранені та пожежі 30 червня 2025

Як повідомляє пресслужба ДСНС
1 липня стало відомо про наслідки обстрілів, які російські війська завдали по Циркунах на Харківщині. В результаті атаки постраждали дві жінки, одна з яких 81 року, а інша – 60 років. Цю інформацію озвучив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації.
За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Як уточнили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), удар по Циркунах стався ввечері 30 червня 2025 року.
“Внаслідок обстрілу горів приватний будинок, господарча споруда та трава на загальній площі 250 кв. м.”
Рятувальники ДСНС повідомили, що їхні співробітники змогли врятувати чотирьох людей, серед яких були двоє дітей. Це свідчить про оперативність та професіоналізм рятувальних служб у складних умовах.
Крім того, в ніч на 30 червня російські війська також завдали ударів по Дергачах та Пісочину, які розташовані в передмісті Харкова, що свідчить про продовження агресивних дій на цьому напрямку.
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