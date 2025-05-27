Масований обстріл Запорізької області 26 травня 2025 року: руйнування та поранення

Про це о 23:15 повідомил очільник ОВА Іван Федоров у своїм Telegram-каналі

26 травня 2025 року армія Російської Федерації здійснила масовану атаку, випустивши понад 50 снарядів різного калібру по території однієї з прифронтових громад Запорізької області. Наразі триває уточнення інформації щодо кількості постраждалих та обсягу руйнувань.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про це о 23:15 у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень житлові будинки та важливі об’єкти інфраструктури громади.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу приватного будинку в селі Юрківка двоє людей отримали поранення. Ця подія стала частиною загальної хвилі атак на прифронтові населені пункти регіону.

Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. Місцева влада закликає жителів дотримуватися заходів безпеки та бути готовими до можливих нових обстрілів.