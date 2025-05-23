У ніч на 22 травня, близько 23:00, Антонівка, що розташована в передмісті Херсона, стала місцем жахливого обстрілу. Внаслідок атаки російських військ постраждала 61-річна жінка, яка опинилася під завалами свого будинку.

Згідно з інформацією, наданою місцевою обласною військовою адміністрацією, рятувальники успішно деблокували жінку та передали її медикам для термінової допомоги. На момент госпіталізації її стан був вкрай тяжким.

Лікарі виявили у пацієнтки вибухову травму, а також численні уламкові поранення ноги та спини, що потребують серйозного лікування.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації, Прокудін, раніше повідомляв, що за останню добу внаслідок обстрілів на території області загинули троє людей, а шестеро отримали поранення. Російські війська завдали ударів по 43 населених пунктах регіону, що свідчить про серйозну ескалацію насильства.

У зв’язку з цими подіями, жителям Херсонщини настійно рекомендують дотримуватися обережності та вживати заходів безпеки, оскільки обстріли тривають.