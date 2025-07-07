Обстріли Дніпропетровщини 7 липня: пожежі та поранення

Як повідомляє Telegram-канал начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака
7 липня російські війська здійснили обстріли в двох районах Дніпропетровщини – Нікопольському та Синельниківському. Внаслідок цих атак одна особа отримала поранення, а також виникли пожежі на полях з пшеницею. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.
У Нікопольському районі під ударами FPV-дронів та артилерії постраждали райцентр, а також громади Марганецька, Покровська і Червоногригорівська. Поранення отримав 55-річний чоловік, який наразі лікується амбулаторно. Обстріли призвели до пошкодження інфраструктури, зокрема багатоповерхівки, підприємства, автомобілів та ліній електропередач. Також вогонь охопив приватний будинок, господарську споруду, поле з пшеницею та суху траву.
У Синельниківському районі під ударами безпілотників, артилерії та керованих авіабомб опинилися громади Великомихайлівська, Покровська, Маломихайлівська, Новопавлівська та Межівська. Тут також загорілися приватний будинок, поля з пшеницею та суха трава, а інфраструктура та автомобілі зазнали пошкоджень.
Рятувальники швидко ліквідували всі пожежі в обох районах, що допомогло уникнути ще більших наслідків, – зазначив Сергій Лисак.
“Всі пожежі в обох районах рятувальники загасили.”
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