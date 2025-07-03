Обстріли Покровська, Білецького та Костянтинівки: загибель та поранення мирних жителів

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури

3 липня російські війська здійснили обстріл Покровська, Білецького та двічі атакували Костянтинівку. Ці жорстокі дії призвели до загибелі чотирьох осіб, а ще троє отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Згідно з інформацією прокуратури, в Костянтинівці російські війська скинули на житлові будинки бомби “ФАБ-250” з модулем УМПК, внаслідок чого одна жінка отримала рвану рану руки.

Через кілька годин окупанти знову вдарили по місту, використовуючи реактивну систему залпового вогню “Смерч”. У результаті цього обстрілу поранення отримала 72-річна жінка, яка чекала на громадський транспорт.

У Білецькому внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, віком 54 та 66 років, а ще одна особа отримала осколкові поранення.

Також обстрілом постраждав Покровськ, де внаслідок влучання боєприпасу у приватний сектор загинули двоє місцевих мешканців. Тип озброєння, яке було використано, наразі встановлюється, – зазначили в прокуратурі.

В результаті цих атак у містах було пошкоджено щонайменше дев’ять багатоквартирних будинків, три гаражі, фасад магазину та лінію електропередач.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у зв’язку з вчиненням воєнних злочинів.