Обстріли Донецької області 2 липня: загибель цивільних та руйнування

Як повідомив начальник Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков у Facebook-сторінці Андрія Панкова

У ніч на 2 липня селище Райське, що входить до складу Дружківської громади в Донецькій області, стало мішенню для обстрілу з боку армії РФ. Цей жахливий інцидент призвів до загибелі жінки.

Згідно з інформацією, наданою поліцією Донецької області, під завалами зруйнованих будинків можуть залишатися люди. Начальник Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков поділився деталями у Facebook:

“Загинула жінка, 1951 року народження. Один місцевий житель отримав тяжкі поранення обличчя та голови. Це не випадкові удари. Окупанти свідомо цілять по цивільних.” – Андрій Панков

Внаслідок обстрілу було знищено чотири приватні будинки, а також пошкоджено газопровід.

Поліція Донеччини також повідомила, що в ніч на 2 липня російські війська обстріляли сім населених пунктів регіону. Зокрема, Краматорськ зазнав п’яти обстрілів, внаслідок яких постраждав заклад освіти. У Добропіллі було пошкоджено підприємство, а в Слов’янську – пошту. Руйнування також зафіксовані в житлових районах Лимана, Староварварівки та Некременого.

У зв’язку з цими обстрілами поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

Обстріли Донецької області 1 липня

За даними поліції Донецької області, 1 липня армія РФ здійснила близько 3 тисяч обстрілів по лінії фронту та житловому сектору регіону.

Під вогнем опинилися 12 населених пунктів, серед яких міста Білицьке, Костянтинівка, Покровськ, а також села Андріївка-Клевцове, Вірівка, Донецьке, Кучерів Яр, Новохатське, Олександро-Калинове, Петрівка, Шаврове та Яцьківка.

Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено 57 цивільних об’єктів, серед яких 38 житлових будинків.