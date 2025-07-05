Обстріл Костянтинівки, Мирнограда та села Рівне: загибель і поранення цивільних

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram
5 липня, вранці, російські військові здійснили обстріл трьох населених пунктів у Донецькій області, зокрема Костянтинівки, Мирнограда та села Рівне, що в Покровському районі. Внаслідок цього нападу загинув один чоловік, а також постраждало подружжя, віком 69 та 70 років.
Цю інформацію оприлюднив Офіс генерального прокурора через Telegram.
Згідно з даними відомства, о 04:00 російські війська використали авіаційні бомби ФАБ-250 з модулем УМПК та FPV-дрон для обстрілу Костянтинівки та Мирнограда. В результаті цього обстрілу у Мирнограді загинув 40-річний чоловік.
О 08:10 ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль у селі Рівне, що призвело до травмування подружжя. У них виявили мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Правоохоронні органи розпочали досудові розслідування за фактами обстрілів, кваліфікуючи їх за статтею 438 Кримінального кодексу України.
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