Обстріл Костянтинівки, Мирнограда та села Рівне: загибель і поранення цивільних

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram

5 липня, вранці, російські військові здійснили обстріл трьох населених пунктів у Донецькій області, зокрема Костянтинівки, Мирнограда та села Рівне, що в Покровському районі. Внаслідок цього нападу загинув один чоловік, а також постраждало подружжя, віком 69 та 70 років.

Цю інформацію оприлюднив Офіс генерального прокурора через Telegram.

Згідно з даними відомства, о 04:00 російські війська використали авіаційні бомби ФАБ-250 з модулем УМПК та FPV-дрон для обстрілу Костянтинівки та Мирнограда. В результаті цього обстрілу у Мирнограді загинув 40-річний чоловік.

О 08:10 ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль у селі Рівне, що призвело до травмування подружжя. У них виявили мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Правоохоронні органи розпочали досудові розслідування за фактами обстрілів, кваліфікуючи їх за статтею 438 Кримінального кодексу України.