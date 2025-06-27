Обстріл Іванопілля на Донеччині: загибель чоловіка та поранення дружини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

27 червня російські війська здійснили обстріл Іванопілля, що входить до складу Костянтинівської громади в Донецькій області. Внаслідок цього трагічного інциденту загинув чоловік, а його дружина отримала поранення. Також було пошкоджено три житлові будинки.

Про цю подію повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва під час телефонної розмови.

“О 10:55 російська армія обстріляла Іванопілля з використанням реактивної системи залпового вогню “Смерч”. В зоні ураження опинився приватний сектор. Внаслідок атаки загинув 66-річний чоловік. Крім того, його 64-річна дружина дістала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення та контузію”, – розповіла речниця Анастасія Мєдвєдєва.

Вона також зазначила, що правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

Інформація про Іванопілля

Іванопілля розташоване на відстані понад десяти кілометрів від Костянтинівки та приблизно 13 кілометрів від Часового Яру. Село знаходиться на правому березі річки Кривий Торець.