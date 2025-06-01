Обстріл Дніпровського району Херсона 1 червня: загиблі та поранені

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

1 червня російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, завдавши значних втрат. Про це повідомив Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, у своїй публікації на Facebook.

Внаслідок цього обстрілу загинула літня жінка, особа якої наразі встановлюється. Олександр Прокудін висловив свої співчуття родині загиблої.

“Мої співчуття рідним і близьким.” – Олександр Прокудін

Крім того, під час атаки постраждала 64-річна жінка, яку терміново госпіталізували з серйозними травмами, включаючи вибухову та черепно-мозкову травму, а також контузію та уламкове поранення голови.

Також стало відомо про 27-річного чоловіка, який отримав мінно-вибухову травму. Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна військова адміністрація через Telegram.

Раніше того ж дня ОВА повідомила про атаку безпілотника російських військових на цивільний автомобіль у селищі Білозерка, внаслідок якої постраждали двоє чоловіків.