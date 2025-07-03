Обстріл Білозерки на Херсонщині 3 липня 2025 року: постраждала жінка

Про це у Facebook повідомила обласна військова адміністрація
3 липня 2025 року армія Російської Федерації здійснила обстріл Білозерки, розташованої на Херсонщині. Внаслідок цього нападу постраждала жінка.
За інформацією обласної військової адміністрації, 78-річна мешканка села отримала серйозні травми, зокрема вибухову травму та опіки на шиї, тулубі, руках і ногах. Наразі вона перебуває в лікарні, де медичні працівники надають їй необхідну допомогу.
Крім того, раніше повідомлялося, що вранці 3 липня російські війська атакували Дніпровський район Херсона за допомогою безпілотного літального апарата.
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