Російський обстріл у Луцьку: збірна України з легкої атлетики в безпеці

Як повідомляє Instagram Федерації легкої атлетики у своєму офіційному дописі

Спортсмени збірної України з легкої атлетики, які прибули до Луцька для участі в командному чемпіонаті, стали жертвами російського обстрілу в ніч на 6 червня. Про це повідомила Федерація легкої атлетики в своєму Instagram.

У ніч на 6 червня російські військові здійснили атаку на Луцьк за допомогою безпілотників. Вони випустили шість ракет і 15 шахедів, націлившись на житлові райони та центр міста. За даними ДСНС, станом на 9 ранку відомо про 15 поранених.

Серед об’єктів, які постраждали під час атаки, був готель “Мотор”, де зупинилася частина української легкоатлетичної команди, включаючи основний склад. На щастя, серед спортсменів немає жертв або поранених.

Федерація легкої атлетики України опублікувала відео, на якому чутно звуки обстрілів та сигналізацію автомобіля, що спрацювала від вибуху. Один з шахедів влучив у кімнату, де проживала частина команди.

“Зараз будемо показувати вам румтур готелем “Мотор”, де жила частина нашої збірної, куди майже в наш готель прилетіло. Всі, слава богу, зі збірної живі. Два військові трошки отримали поранення. Але люди досі знаходяться під завалами. Триває пожежа і рятувальники працюють” – Владислав Шепелєв, бронзовий медаліст Євро-2023 у потрійному стрибку

Легка атлетка Дарина Омарова, яка брала участь у чемпіонаті Європи, зазначила, що в момент вибуху не було повітряної тривоги.

“Коли бахнуло, я в коридорі була, отут десь, на 3-му поверсі, дивлюсь – дівчата теж вийшли з сумками” – Дарина Омарова, легкоатлетка

У Луцьку розпочинається командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, який триватиме 6-7 червня.