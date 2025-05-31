Обстріл Оріхова та Пологівського району: поранення та загибель мирних жителів

Як повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров у Telegram-каналі Івана Федорова
31 травня російські війська обстріляли місто Оріхів, розташоване в Запорізькій області. Внаслідок цього нападу поранення отримав 83-річний чоловік, який наразі перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі.
Про інцидент повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
“83-річний чоловік поранений внаслідок російської атаки на Оріхів. Ранком росіяни завдали удару по місту. Є руйнування. Дістав поранень літній чоловік. Він отримує необхідну медичну допомогу.”
Крім того, в ніч на 31 травня армія РФ також атакувала прифронтове село в Пологівському районі Запорізької області. Цей обстріл призвів до трагічних наслідків: загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець отримав поранення.
Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі продовжують страждати від наслідків військових дій.