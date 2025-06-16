Обстріл Антонівки на Херсонщині: поранено одного мирного жителя

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Антонівка, передмістя Херсона, знову стала мішенню для обстрілів з боку російських військових. Внаслідок цього інциденту один чоловік отримав поранення.

16 червня міська військова адміністрація повідомила про ситуацію через соціальні мережі.

47-річний мешканець Антонівки зазнав мінно-вибухової травми та уламкового поранення. Лікарі наразі проводять додаткові обстеження, щоб оцінити стан постраждалого, згідно з інформацією в дописі.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації, Володимир Прокудін, раніше зазначав, що протягом останньої доби російські війська атакували 27 населених пунктів області, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися заходів безпеки у цей складний час.