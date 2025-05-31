Обстріл Херсона 31 травня: постраждалі та наслідки атаки російських військ

Про це у Facebook повідомила обласна військова адміністрація

31 травня, приблизно о 10:00, російські війська здійснили обстріл Центрального та Дніпровського районів Херсона. Цю інформацію підтвердила обласна військова адміністрація через соціальні мережі.

Згідно з попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна особа. До лікарні була доправлена 50-річна жінка з мінно-вибуховою травмою, яку наразі обстежують медичні працівники.

Крім того, стало відомо про ще одного потерпілого внаслідок артилерійських обстрілів. 68-річному чоловікові поставили діагноз вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також поверхневі уламкові поранення, про що повідомили в обласній військовій адміністрації.

Раніше в ОВА також зазначали, що військові РФ скинули вибухівку з дрона на 37-річного чоловіка в Білозерці на Херсонщині. Постраждалого терміново ушпиталили з отриманими пораненнями.