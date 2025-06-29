Обстріл Білозерки на Херсонщині: двоє поранених у ніч на 29 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 29 червня Білозерка, що на Херсонщині, стала мішенню для обстрілу з боку російських військ. В результаті цього нападу двоє людей отримали поранення, про що повідомила обласна військова адміністрація.

Серед постраждалих – 43-річний чоловік, який звернувся за медичною допомогою. Під час обстрілу снаряд влучив у сусідній будинок, що призвело до мінно-вибухової травми, струсу головного мозку та контузії. Чоловіка терміново госпіталізували.

Також стало відомо про 70-річну жінку, яка зазнала поранення внаслідок того ж обстрілу. Снаряд влучив у її будинок, в результаті чого вона отримала аналогічні травми. Наразі жінка перебуває в лікарні.

Керівник обласної військової адміністрації Прокудін раніше повідомляв, що протягом доби російські війська атакували 26 населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого вісім людей отримали поранення.