Обстріл села Юрківка в Запорізькій області: поранені та руйнування

Про це повідомив Telegram-канал Івана Федорова

26 травня 2025 року російські військові обстріляли село Юрківка, розташоване в Запорізькій області. Цей напад призвів до поранення двох місцевих мешканців.

Згідно з інформацією, наданою головою Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим, серед постраждалих є 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Обом було надано необхідну медичну допомогу.

Обстріл призвів до значних руйнувань: приватний будинок повністю знищений. «Після опівночі російські війська завдали удару по селу Юрківка, влучивши в житловий будинок, який не підлягає відновленню. Вибухова хвиля також пошкодила сусідні будівлі та автомобілі», – зазначив Іван Федоров.

Місцеві жителі продовжують жити під постійною загрозою, оскільки обстріли завдають шкоди цивільній інфраструктурі та ставлять під ризик життя мирних мешканців.