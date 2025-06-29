Обстріл житлового будинку в Лимані: постраждала родина, розпочато розслідування

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі на сторінці у Facebook

Сьогодні, 29 червня, вранці, російські військові здійснили обстріл житлового району в Лимані, що на Донеччині. Під вогнем опинився п’ятиповерховий будинок, внаслідок чого постраждала родина: 51-річне подружжя та їхній 12-річний син. Цю інформацію підтвердила Донецька обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

“29 червня о 7:15 війська РФ обстріляли житлову забудову прифронтового Лимана. Мішенню для ворожого засобу ураження став житловий 5-поверховий будинок. Унаслідок атаки в одній з квартир отримала тілесні ушкодження родина – 51-річні чоловік з дружиною та їхній 12-річний син.” – Донецька обласна прокуратура

У постраждалих виявили мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої, а також отруєння чадним газом.

“️На місці влучання пошкоджені фасад, вікна й балкони будинку. Тип озброєння встановлюється.” – Донецька обласна прокуратура

Прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.