Обстріл медзакладу в Білозерці: поранено трьох людей на Херсонщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
11 липня вранці російські військові обстріляли медичний заклад у Білозерці, що на Херсонщині. Внаслідок цього нападу постраждали пацієнт та двоє медичних працівників, про що повідомила Херсонська обласна військова адміністрація через Telegram.
Згідно з інформацією ОВА, 40-річний чоловік отримав вибухову травму та численні уламкові поранення гомілки. Медсестра, народжена у 1978 році, зазнала вибухової травми, а також уламкових поранень ніг, голови, руки та втрати крові. Водій, який народився у 1976 році, отримав вибухову травму та поранення руки. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Раніше Сергій Прокудін, керівник Херсонської ОВА, повідомляв, що за попередню добу російські війська обстріляли 36 населених пунктів у регіоні, внаслідок чого 14 людей отримали поранення.
Ситуація на Херсонщині залишається складною, а обстріли продовжують завдавати шкоди цивільній інфраструктурі та місцевому населенню.
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