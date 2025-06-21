Обстріл Донеччини 21 червня: семеро поранених та пошкоджені будинки

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Донеччини Вадим Філашкін у Facebook
Вранці 21 червня російські війська обстріляли три громади на Донеччині, внаслідок чого семеро людей отримали поранення. Про це повідомив Вадим Філашкін, начальник обласної військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.
У Краматорській громаді, зокрема в селі Семенівка, постраждали троє осіб через удар, в результаті якого було скинуто чотири авіабомби ФАБ-250 з модулями корекції. Олександр Гончаренко, начальник МВА, зазначив:
“Поранень зазнали дві жінки 49 та 73 р.н. та чоловік 44 р.н. Всім постраждалим надається медична допомога.”
У Костянтинівській громаді двоє людей отримали поранення: одна особа постраждала внаслідок обстрілу Білокузьминівки, а інша – в Іллінівці. В результаті цих атак було пошкоджено сім житлових будинків.
Крім того, війська РФ використали FPV-дрон для удару по Покровську, внаслідок чого також постраждали двоє людей.
Ситуація в регіоні залишається напруженою, і постраждалим надається необхідна медична допомога.
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