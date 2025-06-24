Обстріл Корабельного району Херсона 24 червня: поранені та пошкодження

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вранці 24 червня Корабельний район Херсона став мішенню для обстрілу російських військових. Внаслідок атаки постраждали багатоквартирні будинки, і шестеро людей отримали поранення.

Ольга Мазур, одна з мешканок постраждалого будинку, поділилася своїми переживаннями та травмами, які вона отримала під час обстрілу у власній квартирі.

“Це мені ось цей осколок дістали з ноги. Перший приліт – вибух, і я пішла в коридор, бо чула, як сусіди там кричали. З коридору хотіла вже піти заховатися в ванну, і мене в коридорі оце і зловило. На другий – мене вже поранило. Надали допомогу, витягнули осколок. Нога стала дуже боліти, і я ось прилягла, щоб не навантажувати ногу і живіт”,

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено автомобіль, що стояв біля будинку, а також під’їзд одного з житлових будинків у Корабельному районі.

Ще одна мешканка, також на ім’я Ольга, разом із чоловіком отримали поранення під час ранкового обстрілу.

“Перший пролетів снаряд, просвистів. Потім посипалось скло, бо воно просвистіло туди. Дим стояв. Ми тільки зайшли у двір, у коридор і до дверей. Двері відкриті в нас були. І ми тільки двері відкрили, і мене по нозі, і чоловіка по нозі. Дим залетів. Один пролетів, не вибухнув. Мені здається було десь чотири рази”,

Мешканці вже почали прибирати розбите скло, яке залишилося після артилерійського удару.

Наталія, ще одна місцева жителька, розповіла про серйозні пошкодження у своїй оселі.

“Були залпи, тут чую – скло сиплеться. Я притулилась ось тут. Всі вікна вибиті. Все наскрізь. Щось сюди, щось туди посипалося, все відчинилося. Я притислася до дверей, повідчиняла все. Думаю, щоб не замкнуло мене. Тремтить все досі”,

Комунальні служби вже активно працюють над прибиранням поваленого гілля та інших наслідків обстрілу на вулицях району.