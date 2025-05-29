Обстріли Нікопольського та Синельниківського районів: поранені та руйнування

Про це у своєму Telegram-каналі начальника облвійськадміністрації Сергія Лисака

В ніч на 29 травня російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Ці атаки призвели до поранення трьох осіб, а також завдали шкоди приватним будинкам.

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про це у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що під час обстрілів Нікопольщини ворог використовував важку артилерію та безпілотники, націлюючись на території Нікополя, Покровської, Марганецької та Мирівської громад.

Серед постраждалих виявився 61-річний чоловік, який отримав поранення. В результаті обстрілів було пошкоджено три приватні будинки та близько 30 сонячних панелей.

У Синельниківському районі, на території Новопавлівської громади, ворог застосував керовані авіабомби. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення, які потребують амбулаторного лікування.

У результаті ударів один приватний будинок був зруйнований, а ще два отримали пошкодження.