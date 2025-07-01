Обстріл Преображенської громади в Запорізькій області: поранено двох людей

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

Сьогодні, 1 липня, Преображенська громада в Запорізькій області зазнала обстрілу з боку армії РФ. Внаслідок цього інциденту двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі о 09:09.

Серед постраждалих – 49-річна жінка та 55-річний чоловік, які є мешканцями Преображенської громади, що знаходиться в Пологівському районі.

Згідно з попередніми даними, армія РФ за останній час здійснила 403 обстріли, націлившись на 13 населених пунктів Запорізької області. У цих атаках використовувалися артилерія, реактивні системи залпового вогню, безпілотники та авіація. В результаті цих дій один чоловік також отримав поранення.