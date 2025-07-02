Російський обстріл Оріхова: поранена жінка та пошкоджений будинок у Запорізькій області

Як повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров у Telegram
2 липня армія Російської Федерації обстріляла місто Оріхів, розташоване в Запорізькій області. Внаслідок цього нападу постраждала 70-річна жінка, яка отримала поранення. Також зазнав ушкоджень приватний будинок у районі обстрілу.
Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
“70-річна жінка поранена внаслідок російської атаки на Оріхів. Росіяни ствольною артилерією ударили по приватному сектору. Внаслідок влучання пошкоджено будинок. Пораненій жінці надається вся необхідна допомога.”
Нагадаємо, що 1 липня російські війська обстріляли 14 населених пунктів у Запорізькій області, в результаті чого четверо людей отримали поранення.
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