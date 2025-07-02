Російський обстріл Оріхова: поранена жінка та пошкоджений будинок у Запорізькій області

Як повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров у Telegram

2 липня армія Російської Федерації обстріляла місто Оріхів, розташоване в Запорізькій області. Внаслідок цього нападу постраждала 70-річна жінка, яка отримала поранення. Також зазнав ушкоджень приватний будинок у районі обстрілу.

Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“70-річна жінка поранена внаслідок російської атаки на Оріхів. Росіяни ствольною артилерією ударили по приватному сектору. Внаслідок влучання пошкоджено будинок. Пораненій жінці надається вся необхідна допомога.” – Іван Федоров

Нагадаємо, що 1 липня російські війська обстріляли 14 населених пунктів у Запорізькій області, в результаті чого четверо людей отримали поранення.