Російський обстріл у Запорізькій області: загинула дитина, поранено підлітка

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

У ніч на 31 травня армія Російської Федерації обстріляла прифронтове село в Пологівському районі Запорізької області. Ця атака призвела до загибелі 9-річної дівчинки, а 16-річний хлопець отримав серйозні поранення.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров:

“Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець. Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району. Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.”

Станом на 9:09, 16-річний хлопець, який постраждав внаслідок російського обстрілу, перебуває у стабільно важкому стані.

“Множинні травми, ампутація, контузія – хлопець, який постраждав від російського обстрілу Пологівського району, у важкому стані під наглядом лікарів.”

Варто зазначити, що 30 травня російські війська обстріляли 24 населені пункти Запорізької області. Внаслідок цих атак одна людина загинула, ще одна отримала поранення.