Воєнні злочини Артема Кулікова на Харківщині: розстріл цивільних і підозра

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Артем Куліков, 21-річний російський військовий, став фігурантом розслідування за звинуваченням у розстрілі двох цивільних осіб на Харківщині в жовтні 2024 року. Після цього він потрапив у полон до українських військових на Куп’янському напрямку. Про це повідомив Владислав Абдула, речник СБУ в Харківській області.

“Полонений раніше відбував покарання за розбій та крадіжки. Його мобілізували безпосередньо з російської тюрми до 23-ї мотострілецької бригади країни-агресор. За даними слідства, зайнявши бойові позиції поблизу одного із селищ Куп’янського району, рашисти розпочали ‘зачистку’ населеного пункту. У той день Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельцю евакуюватися на підконтрольну Україні територію”, – йдеться у повідомленні. – Владислав Абдула

В ході розслідування було встановлено, що окупанти намагалися отримати від цивільних інформацію про розташування українських військ.

“Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця. Встановлено, що рашист випустив у них 8 куль, що призвело до загибелі потерпілих на місці розстрілу. Крім цього, під час допиту полоненого було з’ясовано, що військове командування РФ регулярно віддає накази підлеглим вбивати цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України”, – сказано у повідомленні. – Владислав Абдула

Кулікову вже повідомили про підозру у скоєнні воєнних злочинів, що включають умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб. Окупанту загрожує довічне ув’язнення.