Вирок Сємьону Соловову за воєнні злочини в Ягідному – 12 років ув’язнення

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

7 липня 2025 року Чернігівський районний суд оголосив вирок російському військовослужбовцю Сємьону Соловову, відомому під позивним “Кльон”. Його засудили до 12 років позбавлення волі за воєнний злочин, вчинений у селі Ягідне на Чернігівщині. Соловов служив у 228 мотострілецькому полку Збройних сил Росії.

У березні 2022 року підрозділ, яким керував Соловов, утримував 369 людей у шкільному підвалі Ягідного протягом майже місяця, використовуючи їх як живий щит для захисту свого командного пункту. Ця інформація стала відома завдяки розслідуванню, яке виявило особу “Кльона” восени 2023 року.

Ідентифікація Соловова стала можливою після того, як російська пропагандистка Юлія Чічєріна опублікувала відео з концерту, на якому місцеві жителі впізнали його. Журналісти отримали додаткову інформацію від його співслужбовця, а результати розслідування були передані СБУ в Чернігівській області.

21 лютого 2024 року СБУ оголосила підозру Соловову, а судовий процес розпочався у травні того ж року. Справа налічує понад десять томів, а військовослужбовець був визнаний винним за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

“Сємьон Соловов погрожував ягіднянцям вбивством та віддав наказ на жорстоке поводження з цивільним населенням: на катування шляхом застосування моральних і фізичних страждань та ув’язнення потерпілих, а також на утримання в одному місці жителів села задля використання їх як живого щита для командного пункту збройних сил РФ.”

Вирок був винесений заочно, оскільки Соловов перебуває за межами України. Строк відбування покарання почнеться з моменту його фактичного затримання.

Згідно з даними розслідувачів, Сємьон Соловов народився у 1987 році, є випускником Коломенського вищого артилерійського командного училища, має сім’ю та досвід служби у Чечні та Дагестані. Під час окупації Ягідного він обіймав посаду командира зведеного підрозділу 228-го мотострілецького полку.

Журналісти також виявили, що восени 2023 року Соловов продовжував брати участь у бойових діях на території України, перебуваючи біля Кремінної на Луганщині.

У березні 2022 року російські військові окупували Ягідне, погрожуючи зброєю, змусили місцевих жителів – 300 дорослих і 69 дітей – утримуватися у шкільному підвалі площею 198 квадратних метрів. Люди перебували в темряві, тісноті, без достатньої кількості їжі, води та ліків, у антисанітарних умовах.

Через нелюдські умови та відсутність медичної допомоги у підвалі з 9 по 28 березня померли десять осіб. Російські військові не завжди дозволяли винести тіла померлих одразу.

“Людей тримали у темноті, тисняві, без доступу до свіжого повітря, достатньої кількості питної води, їжі та ліків, в антисанітарних умовах. На кожного з тих, хто опинився у підвалі, не було навіть одного квадратного метра простору.”

Цей воєнний злочин став основою для документального фільму “Кльон: знайти воєнного злочинця”, а також низки журналістських розслідувань, які висвітлюють жахливі умови утримання цивільних у Ягідному та методи пошуку винного.