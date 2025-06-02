Російські спецслужби активізували вербування українців для шпигунства в ЄС – ГУР

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Активність російських спецслужб у вербуванні українців для шпигунства на території Європейського Союзу зросла. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України (ГУР).

Згідно з інформацією розвідки, українцям пропонують фінансову винагороду за збір розвідувальної інформації, спостереження за критично важливими об’єктами та виконання інших завдань на користь Росії. Найчастіше до таких пропозицій звертаються мешканці тимчасово окупованих територій, які опинилися в складних життєвих умовах.

“Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі – ще один інструмент гібридної агресії, яку Російська Федерація веде проти України та всієї європейської спільноти.” – Головне управління розвідки України

ГУР підкреслило, що ці дії є частиною комплексної гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію України та її європейських партнерів.

Розвідка закликає українців бути уважними та у разі отримання підозрілих пропозицій або контактів негайно звертатися до правоохоронних органів або українських дипломатичних установ у країні перебування.