Обстріл храму в Овідіополі: наслідки та відновлення після атаки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 7 червня російські війська завдали удару по Одеському району, в результаті чого постраждав храм в Овідіополі. Кореспондентка зафіксувала наслідки цього обстрілу на місці події.

Вибиті вікна, зруйновані двері – це те, що залишилося від святині. Місцева мешканка Лілія разом із Людмилою розповіли, що, прийшовши на ранкову службу, вони були шоковані масштабом пошкоджень.

“Жахлива така тут обстановка була. Це ми ще вночі це все знали, бо на початку першої години вже тут ми чули дуже сильний вибух… Я живу в центрі і чула сильний вибух. Отець Андрій у нас перебував тут у церкві, бо зранку мав службу. І дякуємо Богу, що з ним все добре, він живий”.

Зараз триває процес прибирання та відновлення храму. Один із волонтерів, Вадим, займається встановленням тимчасових вікон і дверей.

“Одне вікно, двері, ще більш-менш нормально, не знаю, не дивився, як воно по функціональності. Так, зовні ціле, а одне те, що було наверху, воно розбилося, поки закриємо ОСБ, а потім будемо замовляти”.

Поруч із храмом утворилася велика вирва від вибуху, а на місці атаки виявлено уламок безпілотного літального апарата (БпЛА).

Повітряну тривогу в регіоні оголосили 6 червня о 23:25. Було повідомлено про безпілотники, які рухалися в акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та прилеглих територій, зокрема Чорноморська, Затоки та Овідіополя. О 00:13 тривогу було скасовано.