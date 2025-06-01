Обстріли Дніпропетровщини 1 червня: руйнування та постраждалі райони

Як повідомляє Telegram-канал начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака

1 червня російські військові здійснили обстріли в двох районах Дніпропетровщини – Самарівському та Нікопольському. Ці атаки призвели до значних руйнувань, про що повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

У Самарівському районі було зафіксовано ракетний удар, тоді як Нікопольський район зазнав обстрілів з артилерії та безпілотників. Під вогнем опинилися районний центр, а також громади Мирівка та Марганець.

Внаслідок цих обстрілів постраждала інфраструктура: зокрема, було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, а також мікроавтобус.