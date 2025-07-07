Обстріли Харкова 7 липня: постраждалі та руйнування у Слобідському районі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Світлана Андренко, бабуся трирічної Даринки, яка постраждала внаслідок обстрілів у Слобідському районі Харкова, поділилася своїми переживаннями. Вона зазначила, що це вже третій випадок влучання снарядів поблизу їхнього дому, і в квартирі довелося замінити вікна.

“Я вже майже не спала, а мала, звичайно, спала. Чоловік та дочка встигли вискочити після першого влучання в коридор. Два прильоти, один за одним. Буквально десь хвилина різниці, буквально хвилинка.” – Світлана Андренко, бабуся пораненої Дарини

Коли приїхала швидка допомога, Даринка ще сиділа, тримаючись за вушка, адже погано чула і кричала. Її терміново відвезли до лікарні. За словами бабусі, це не просто стресова реакція, а проблема з вушками.

Надія Купріянова, жителька Слобідського району, прокинулася від вибухів 7 липня, але не встигла дійти до укриття. Вона розповіла, що двері її квартири заклинило після вибуху, але їй вдалося їх відчинити, хоча одна з подвійних дверей вилетіла.

“Я встала, сіла на ліжко і сиділа, думала, може, ще до сьомої полежу, і воно як бахнуло. Двері заклинило, я не знаю, де сили взяла, ногою двинула її, і двері відчинилися, мабуть, шок такий був. Навіть не встигли ще вибігти – і другий вибух. Я почала замок відкривати, а він не відкривався, і тоді ногою. Подвійні двері, одна вилетіла, а інша ні.” – Надія Купріянова, місцева мешканка

Син Надії воює, але під час вибухів був удома у відпустці. Ніхто з них не отримав поранень, хоча вікна вилетіли, але скло не розбилося, пошкоджено лише балкон з одного боку.

Світлана Томаровська, яка повернулася з відпустки, планувала вийти на роботу в магазин, але він зазнав пошкоджень внаслідок російських ударів по Слобідському району.

“Це наша, на жаль, реальність. Ці виродки нам не дають життя. Холодильник не відкривається, ще будемо щось думати. Подзвонили з пульта ще, що сигналізація спрацювала. Не будемо працювати, тому що це не робота. Світла немає. Працює тільки комп’ютер і все.” – Світлана Томаровська

Удари по Харкову 7 липня: що відомо

Ранком 7 липня у Харкові пролунали чотири вибухи: близько 05:29 два безпілотники влучили у Шевченківському районі, а близько 05:43 – по Слобідському районі. Внаслідок цих ударів щонайменше 36 людей отримали поранення або гостру реакцію на стрес.

Згодом, з 10:23 до 10:30, Холодногірський район зазнав щонайменше шести ударів, унаслідок яких постраждали щонайменше 34 людини. Росія вдарила по будівлі ОТЦК та СП у Харкові.

Загалом 7 липня внаслідок російських обстрілів у місті постраждали 71 людина, серед яких семеро дітей.