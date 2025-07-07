Російські удари по Холодногірському району Харкова 7 липня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 7 липня 2025 року, Холодногірський район Харкова знову став мішенню для російських військ. З 10:23 до 10:30 було зафіксовано щонайменше шість ударів по цьому району, що призвело до серйозних наслідків.

Згідно з попередніми даними, одна жінка отримала тяжкі поранення. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу у приватному секторі виникла пожежа, що ускладнює ситуацію для місцевих мешканців.

“Одна жінка зазнала тяжких поранень, тривають роботи з ліквідації пожежі у приватному секторі.” – Ігор Терехов, міський голова Харкова

Місцевим жителям рекомендують бути обережними та уважно стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути небезпеки.