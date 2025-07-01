Катастрофа Су-34 у Нижньогородській області: екіпаж врятувався

Про це пише РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ.
У Нижньогородській області Росії стався інцидент з винищувачем-бомбардувальником Су-34, який розбився під час навчально-тренувального польоту. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ, згідно з інформацією “РИА Новости”.
Згідно з офіційними даними, літак виконував навчальний політ без боєкомплекту. Під час заходу на посадку сталася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж намагався усунути несправність, проте безуспішно. В результаті, за вказівкою керівника польотів, пілоти вивели літак у безпечну зону та катапультувалися.
“При заході на посадку відбулася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж провів кілька спроб усунення несправності у польоті, проте ситуація не змінилася. За командою керівника польотів екіпаж вивів літак у безпечну зону та катапультувався.”
Відомо, що обидва пілоти вижили, а літак впав у безлюдному районі, що дозволило уникнути будь-яких руйнувань на землі.
Су-34 є важливим елементом російської тактичної авіації. У Повітряно-космічних силах РФ його класифікують як фронтовий винищувач-бомбардувальник, призначений для скидання керованих авіабомб, включаючи модулі планерування та корекції.
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