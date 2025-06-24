Підготовка РФ до штурму на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках – зведення Сил оборони

Про це сьогодні, 24 червня, повідомили в ранковому зведенні Сил оборони Півдня

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках наразі не зафіксовано атак з боку армії РФ. Проте, російські війська активно готуються до штурмових дій, зокрема, накопичують особовий склад, відновлюють втрати та забезпечують логістику.

Цю інформацію оприлюднили 24 червня у ранковому зведенні Сил оборони Півдня.

“На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося, проте РФ активно проводить підготовку до штурмових дій, здійснює накопичення особового складу на передових позиціях, поповнення втрат та логістичне забезпечення.” – Сили оборони Півдня

Варто зазначити, що 23 червня російські військові обстріляли сім населених пунктів Запорізької області, проте, на щастя, жертв та поранених не було.