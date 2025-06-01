Російські війська на Лиманському напрямку: дві дивізії та нові виклики для українських захисників

Як повідомив речник 60-ї бригади Максим Білоусов у ефірі Суспільне.Студія на YouTube

На Лиманському напрямку російські війська зосередили дві дивізії та активно проводять штурмові дії проти українських позицій. Вони пересуваються через лісові масиви, що ускладнює їх виявлення за допомогою дронів. Про це повідомив речник 60-ї бригади Максим Білоусов в ефірі.

“Навпроти нас стоїть дві дивізії. Там немає проблем з тим, щоб використовувати особовий склад і вони в принципі кидають в бій, з того що нам стало відомо з розмови з полоненими, те що вони були недавно мобілізовані або пішли за контрактом.” – Максим Білоусов

За словами речника, знищення російської піхоти стало складнішим через настання літа, оскільки в зелених посадках ворог може легше ховатися. Окупанти пересуваються малими групами, що ускладнює їх виявлення в лісистій місцевості.

Крім того, на Лиманському напрямку російські війська майже не використовують важку техніку.

“Майже вона не застосовується в зоні нашої відповідальності, тому що на полі бою вона довго не може проіснувати, буде моментально знищена операторами FPV-дронів або це будуть ПТРК підрозділи.” – Максим Білоусов

Українські захисники продовжують утримувати свої позиції, використовуючи сучасні засоби виявлення та ураження ворога, що значно ускладнює дії окупантів на цьому напрямку.