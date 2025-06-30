Ситуація на Покровському напрямку: зміна тактики російських військ

Про це в етері повідомив заступник командира батальйону 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на позивний “Італієць” на YouTube-каналі Суспільне

На Покровському напрямку, в зоні відповідальності 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, українські військові спостерігають за поодинокими ротаціями російських військ та дистанційним мінуванням логістичних шляхів ЗСУ. Основні сили російської армії були перекинуті на інші напрямки, тому наразі вони зосереджені на розвідці українських позицій.

Про це 30 червня повідомив заступник командира батальйону 68 ОЄБр на позивний “Італієць”.

“Ми бачимо це практично кожен день, практично кожну годину. Ворог зараз дуже активно, як ніколи, почав застосовувати дистанційне мінування наших логістичних шляхів. І це насправді є такою доволі серйозною проблемою, з якою ми боремось кожен день, щоб усунути, скажімо, наслідки, які вони роблять, оці капості для нас. Насправді спостерігається те, що, скажімо, велику частину особового складу, напевно, ворог перекинув на інший напрямок, де продовжуються наступальні штурмові дії з технікою.”

Військовослужбовець зазначив, що на території відповідальності бригади наразі немає активних наступальних дій з використанням техніки. Ворог намагається ускладнити логістику ЗСУ, проведення ротацій та під’їздів до позицій. Також спостерігається сильне радіоелектронне подавлення, що ускладнює роботу пілотів безпілотників різного типу.

“Тобто він зараз, скажемо, прийшов в таку трошки іншу фазу з активних наступальних дій на нашому напрямку, саме на смузі відповідальності бригади, а в неможливість проведення нам логістики, і створення, скажімо, таких умов, щоб ми також не виявляли їхні позиції, вогневі засоби, переміщення і тому подібне.”

“Італієць” також розповів, що російські військові пересуваються пішки, оскільки їхня техніка не під’їжджає близько до лінії розмежування. Водночас ворог активно використовує мотоцикли, багі, квадроцикли, а також дрони зі скидами і заборонений сльозогінний газ.

Щодо намірів російської армії, військовослужбовець відзначив накопичення сил у районах, віддалених від лінії фронту, зокрема в Кураховому та Селидовому.

“Тому, відповідно, вони до чогось готуються. Але, знову ж таки, це такі розподільчі центри, і особовий склад їхній може їхати на той чи інший напрямок по команді. Тому, де будуть основні удари, важко прогнозувати. Хоча ми бачимо зараз у противника є деякі просування північніше й південніше нас. У будь-якому випадку вони, думаю, що “в лоб” їм не вийде зайти у Покровськ. Ми вже це намагання присікаємо неодноразово. А будуть обходити зі сторони Мирнограда, увірватися зі сторони Родинського, вони там дуже активно намагаються працювати, і, скажімо, створювати труднощі для підрозділів, які там виконують завдання. Лінія Удачне-Котлине, там теж може бути якась історія. Ну і не забуваємо про населений пункт Багатир – там зараз дуже активне йде просування ворога. Тобто, що із південного напрямку ворог також буде заходити, щоб обійти Покровськ.”

Отже, на Покровському напрямку російські війська змінюють свою тактику, відмовляючись від прямих штурмів на користь обходів через сусідні населені пункти, що створює нові виклики для українських захисників.