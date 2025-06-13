Російські війська наближаються до Дніпропетровщини: офіційні коментарі та ситуація на фронті

Повідомляє видання The New York Times, посилаючись на даних українських військових.

Російські війська вперше з початку повномасштабної війни перетнули адміністративну межу Дніпропетровщини, про що повідомляють українські військові, які беруть участь у бойових діях на цій ділянці фронту. Цю інформацію підтверджує видання, яке аналізує ситуацію на місцях.

Військовий з 72-ї бригади зазначив, що армія РФ використовує тактику малих груп, що складаються з двох до шести солдатів, які переміщуються між деревами або будівлями.

Згідно з мапою, наданою Інститутом вивчення війни, російські війська закріпилися на заході Донеччини, просуваючись у напрямку Дніпропетровщини.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання “Хортиця” Віктор Трегубов у коментарі зазначив, що наразі ситуація залишається стабільною, і немає підтверджень про перетин адміністративної межі. Він також додав, що нові дані можуть з’явитися ввечері 13 червня.

Пресофіцер “Хортиці” Андрій Задубінний спростував інформацію про проникнення російських військ на територію області:

“Проникнення ворога на територію Дніпропетровської області не зафіксовано. Ми спростовуємо цю інформацію. Можливо, вони (Американський інститут вивчення війни – ред.) аналізують якісь російські джерела, можливо якісь ще. За нашими даними, не зафіксовано, що вони (війська РФ – ред.) проникли на Дніпропетровщину.”

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин підкреслив, що російська армія намагається підтримувати інтенсивність наступу, щоб українські військові не встигали зміцнити свої позиції. Він зазначив, що до адміністративної межі залишилося близько півтора десятка кілометрів, а російські війська намагаються захопити кілька населених пунктів, зокрема Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль.

Начальник служби зв’язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка також спростував інформацію про перетин адмінмежі:

“Я не знаю, який військовослужбовець бригади сказав, що адмінмежа перейдена. Це не відповідає дійсності. Є речник та сторінка бригади, які є офіційними джерелами інформації. Для наших військовослужбовців немає значення, в якій області посадка – до адмінмежі чи вже за нею. Це все територія України, де ворог наступає, а ми робимо все, аби зупинити його всіма можливими і доступними нам засобами. Ми не ходимо з лінійкою та не міряємо відстані від одних населених пунктів до інших – ми б’ємось за них.”

Раніше, 11 червня, у соцмережах з’явилася інформація про те, що російські військові зайшли на територію Дніпропетровщини. Оперативно-стратегічне угруповання “Хортиця” спростувало ці повідомлення, зазначивши, що бої тривають біля адміністративної межі, а російських військ на території області немає.

Військовий експерт Іван Ступак у коментарі пояснив, що швидке просування російських військ може бути пов’язане з великим людським ресурсом противника:

“Єдиної відповіді немає, чому воно так швидко просувається. Звісно, там перша думка, що в них там безліч людей у війську, і воно допомагає їм просуватися. Питання, чи є наші фортифікаційні споруди там? Якщо є, то в якій кількості? Які підрозділи там перебувають? Боєздатні, обстріляні, укомплектовані. Або, можливо, там і проблеми з забезпеченням снарядів, наприклад.”

Експерт також зазначив, що безпілотна авіація РФ тривалий час діє на території Дніпропетровщини, що змушує мешканців низки населених пунктів евакуюватися: