Російські війська намагаються закріпитися на Янчекраці біля Кам'янського

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У селі Кам’янське, що в Запорізькій області, російські війська здійснили просування, намагаючись закріпитися на правому березі річки Янчекрак. Про це повідомив Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту DeepState.

“Це просування і в районі школи, і в західній частині – в районі Плавнів. Армія РФ останні тижні накопичувала сили, росіяни посилювали дронову активність. Били по логістиці, по шляхах підходу. І зараз противник намагається взяти населений пункт під повний контроль.” – Руслан Микула

Водночас, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що російським військам поки що не вдається закріпитися на зайнятих позиціях. Лінія бойового зіткнення все ще проходить вздовж річки Янчекрак. Якщо ж окупанти зможуть захопити Кам’янське, це може відкрити їм шлях до Запоріжжя.

“Фактично нині немає жодної вцілілої будівлі, жодної вцілілої стіни навіть. Тому говорити про те, що там є якісь позиції – це перебільшення. Сили оборони звичайно не стоять на тих позиціях, де все зруйновано – відходимо на один фланг, на інший, вглиб оборони. РФ намагається по плавнях по комишах зайти на правий берег річки Янчекрак. Проте росіянам там немає де утриматись, тому позиції вони зайняти не можуть.” – Владислав Волошин

Раніше повідомлялося, що армія РФ активно намагається просунутися в Кам’янському та форсувати річку Янчекрак. На цій ділянці фронту російські війська проводять кілька штурмових дій щодня, активно використовуючи авіацію та артилерію.