Ударний безпілотник V2U з ШІ на Сумському напрямку: деталі та характеристики

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО)

На Сумському напрямку армія Російської Федерації активно використовує ударний безпілотник V2U, який має унікальну здатність автономно шукати та вибирати цілі завдяки штучному інтелекту. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, надавши деталі про характеристики цього дрона.

Відомо, що обчислювальна система V2U побудована на основі китайського мінікомп’ютера, а також оснащена лише одним GPS-модулем. Це може свідчити про те, що російські військові відмовилися від використання супутникової навігації через активну роботу українських систем радіоелектронної боротьби.

“Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin. Імовірно, застосовується навігація за допомогою “комп’ютерного зору” – дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.” – Головне управління розвідки Міноборони України

Крім того, дрон може управлятися у форматі FPV через LTE-зв’язок. У V2U встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементи модема мають китайське походження.

В українській розвідці зазначають, що більшість компонентів безпілотника V2U виготовлені в Китаї. Серед них – двигун, GPS-модуль, сервопривід, накопичувач, далекомір, регулятори обертів та елементи живлення. Також у дроні використано японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також американський модуль Jetson Orin.

Відомство повідомило, що у постачанні та складанні компонентів для цього типу БПЛА беруть участь дві російські та дві китайські компанії.

Детальні характеристики дрона V2U можна знайти на спеціалізованих ресурсах, присвячених військовій техніці.