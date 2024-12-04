Про це повідомив міністр оборони України на своїй сторінці у Fаcebook.
За його словами, першим досягненням в цьому напрямку — створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців. Це відомство вже реагує на скарги, проводить перевірки порушень та відновлює права військових.
Наступним етапом стане впровадження військового омбудсмена, який отримає всі необхідні інструменти для захисту прав військовослужбовців, аналізу системних проблем та їх вирішення. Міністр зазначив, що вже готується презентація законопроєкту для розгляду Верховною Радою.
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