У прифронтовій громаді Новопавлівки, що на Дніпропетровщині, внаслідок обстрілів російських військ серйозно постраждали дві архітектурні пам’ятки – Земська школа та Свято-Вознесенський собор. Обидві ці будівлі мають понад столітню історію, але через бойові дії їхній стан викликає тривогу.

Свято-Вознесенський собор зазнав значних ушкоджень 3 травня, коли на нього впали дві керовані авіабомби. Вибухи призвели до обвалу стелі, зруйнування стін та перекриттів, а з усіх ікон, що були в храмі, вціліла лише одна. Місцеві жителі пам’ятають, що ця давня споруда була зведена на початку ХХ століття і в радянські часи використовувалася як молочний завод. Лише у 2010-х роках храм повернули релігійній громаді.

Історик Вадим Бондик розповідає, що собор будували жителі села Підгородне, яке згодом стало частиною Новопавлівської громади. Унікальність собору полягає в міцності його конструкції, що забезпечується завдяки спеціальній будівельній суміші, до складу якої входять курячі яйця. Це робить стіни стійкими до впливу погоди та часу.

Земська школа, якій вже понад 130 років, також зазнала серйозних руйнувань. Внаслідок авіаударів у будівлі зруйновано дах, вибито всі вікна, а стіни отримали значні пошкодження. Ця двоповерхова школа з підвалом була збудована наприкінці XIX століття як міністерське училище, де діти могли продовжити навчання після початкової школи. Вчитель історії Вадим Бондик підкреслює, що будівля пережила Другу світову війну, але не витримала сучасних обстрілів.

Архітекторка Надія Лиштва, яка є членкинею експертної комісії з обліку об’єктів культурної спадщини, зазначає, що руйнування є дуже значними, проте будівлі мають міцні стіни і теоретично можуть бути відновлені, якщо бойові дії припиняться. Вона також підкреслює, що знищення культурних об’єктів є частиною стратегії, спрямованої на знищення історичної пам’яті України.

На даний момент реставрація пам’яток неможлива через триваючі бойові дії, але місцева громада та фахівці сподіваються на відновлення цих важливих історичних будівель у майбутньому.