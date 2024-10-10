Верховна Рада проголосувала за виключення з комітетів Ради народних депутатів та членів партії «Слуга Народу» Артема Дмитрука та Андрія Одарченка.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так Артема Дмитрука виключили з комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, а Андрія Одарченка — із комітету з питань антикорупційної політики. За це проголосували 245 депутатів

Перед тим, як проголосувати за виключення цих депутатів з комітетів Ради у парламенті мав виступити голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, однак його не було.

Нагадаємо, що Артем Дмитрук виїхав з України 24 серпня. Апарат Верховної Ради публічно наголосив, що у відрядження за кордон його не відправляли. Після Офіс Генпрокурора оголосив у розшук народного депутата Артема Дмитрука.

Вже після повідомлення про виїзд Дмитрука йому повідомили про підозру за побиття військового у 2023 році та викликали до ДБР для проведення слідчих дій на 29 та 30 серпня (куди він, очікувано, не прийшов).

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що він може жити у дорогому житловому комплексі у районі Баттерсі на півдні британської столиці. За словами Дмитрука, Україна просить Лондон про його екстрадицію.

Тим часом Андрій Одарченко також виїхав за кордон у серпні. У Спеціальній антикорупційній прокуратурі припускали, що депутат покинув Україну через Закарпатську область. Тож прокурорка клопотала про оголошення фігуранта в міжнародний розшук.

Правоохоронці підозрюють Одарченка у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення Мустафу-Масі Найєма. За даними слідства, Одарченко пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, що в еквіваленті становить 50 тисяч доларів.

В обмін депутат просив сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. Сам Найєм співпрацював зі слідством і був викривачем.