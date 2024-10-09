Верховна Рада надала відстрочку військовозобов’язаним віком до 25 років, які за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

Законодавча ініціатива № 11379-д була підтримана 311 голосами депутатів.

Раніше депутатка Ірина Геращенко зазначала, що наразі існує “законодавча колізія” стосовно військовозобов’язаних чоловіків віком 18-25 років, яких визнали обмежено придатними.

За її словами, ці чоловіки перебувають на обліку як військовозобов’язані, проте немає процедури для їх переведення на облік призовників. Законопроєкт, за який проголосували, надаватиме таким громадянам відстрочку від мобілізації.

Водночас депутат Ярослав Железняк повідомляв, що в сесійній залі блокували трибуну з вимогою винести на голосування законопроєкт, який передбачає звільнення таких чоловіків від мобілізації. Однак, за його словами, фракція “Слуга Народу” виступила проти цього, і розгляд інших законів продовжився.