Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Основні положення законопроєкту такі:
- вводиться нова стаття, що дозволяє зменшити термін ув’язнення у випадку співпраці зі слідством, якщо підозрюваний викриває співучасників та відшкодовує збитки;
- суд може призначати додаткові штрафи: до 102 мільйонів гривень за особливо тяжкі злочини та понад 4 мільйони гривень за тяжкі;
- також суд зможе конфіскувати майно фігуранта, якщо це буде узгоджено як вид покарання;
- цей механізм не застосовуватиметься до організаторів схем, за винятком випадків, коли такий організатор викриває іншого організатора;
- при злочинах меншої тяжкості, за відсутності великих схем та співучасників, фігурант може отримати зменшений термін, якщо повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф і може бути підданий конфіскації майна.
Нагадаємо, що раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура висловили підтримку законопроєкту №12039, який вдосконалює механізм угод зі слідством у корупційних справах.
Законопроєкт було зареєстровано після критики законопроєкту №11340, який вважали таким, що може дозволити корупціонерам уникати відповідальності шляхом виплати штрафів.