Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №12039, який передбачає угоди зі слідством у справах про корупційні злочини.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Основні положення законопроєкту такі:

вводиться нова стаття, що дозволяє зменшити термін ув’язнення у випадку співпраці зі слідством, якщо підозрюваний викриває співучасників та відшкодовує збитки;

суд може призначати додаткові штрафи: до 102 мільйонів гривень за особливо тяжкі злочини та понад 4 мільйони гривень за тяжкі;

також суд зможе конфіскувати майно фігуранта, якщо це буде узгоджено як вид покарання;

цей механізм не застосовуватиметься до організаторів схем, за винятком випадків, коли такий організатор викриває іншого організатора;

при злочинах меншої тяжкості, за відсутності великих схем та співучасників, фігурант може отримати зменшений термін, якщо повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф і може бути підданий конфіскації майна.

Нагадаємо, що раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура висловили підтримку законопроєкту №12039, який вдосконалює механізм угод зі слідством у корупційних справах.

Законопроєкт було зареєстровано після критики законопроєкту №11340, який вважали таким, що може дозволити корупціонерам уникати відповідальності шляхом виплати штрафів.