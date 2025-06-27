Мирна угода між Руандою та Конго за посередництва США у 2024 році

Про це пише Reuters.

У п’ятницю Руанда та Демократична Республіка Конго підписали мирну угоду, що стала результатом посередництва США. Цю інформацію підтверджує агентство Reuters.

Церемонія підписання відбулася у Вашингтоні за участю Держсекретаря США Марко Рубіо. Міністри закордонних справ обох країн підписали угоду, яка зобов’язує їх реалізувати домовленості, досягнуті у 2024 році. Згідно з цими домовленостями, війська Руанди повинні залишити схід Конго протягом 90 днів.

“Вони воювали багато років, і з мачете – це одна з найгірших, найжахливіших воєн, які хтось будь-коли бачив. І мені просто пощастило мати людину, якій вдалося все владнати.” – Дональд Трамп

“Ми отримаємо, для Сполучених Штатів, значну частину прав на видобуток корисних копалин у Конго в межах цієї угоди. Вони надзвичайно вшановані бути тут. Вони ніколи не думали, що опиняться тут.” – Дональд Трамп

Олів’є Ндухунґірехе, міністр закордонних справ Руанди, охарактеризував угоду як «переломний момент». У свою чергу, Терез Кайквамба Вагнер, міністр закордонних справ Конго, зазначила, що після підписання угоди розпочнеться процес розведення військових сил.

Конфлікт між Руандою та Конго

Згідно з даними аналітиків і дипломатів, Руанда перекинула щонайменше 7 000 солдатів через кордон для підтримки повстанців M23, які на початку року захопили два найбільші міста на сході Конго та прибуткові райони видобутку корисних копалин.

У відповідь на це Демократична Республіка Конго розірвала всі дипломатичні зв’язки з Руандою, що стало наслідком ескалації трирічного конфлікту з бойовиками на сході країни.

Руанда тривалий час заперечувала свою підтримку угрупованню M23, стверджуючи, що її військові дії є актом самооборони проти армії Конго.